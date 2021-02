Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman: „Maine RADEM PENSIILE SPECIALE ale parlamentarilor. Nu ma opresc aici!” Deputatul PNL de Alba, Florin Roman spune ca in cursul zilei de miercuri se va vota eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, iar in ceea ce privește revocarea avocatului poporului, comisiile juridice au termen…

- Intrunit astazi, 29.01.2021, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Sectorului 4 a votat astazi, in unanimitate, avand in vedere numarul consilierilor prezenti in sala, cei doi viceprimari care vor face parte din echipa manageriala a primarului Daniel Baluta. Acestia sunt Madalina-Magdalena Stancu,…

- Ca urmare a solicitarilor de presa primite, pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presa al STS face urmatoarele precizari: In data de 29 ianuarie a.c., la 112 s-au inregistrat 10 apeluri de urgența, dupa cum urmeaza: - 05:04:09 – apelul a durat 57 de secunde, persoana care a sunat nu…

- Dragi cetațeni, Increderea și votul dumneavoastra, din 6 decembrie, ma onoreaza și va asigur ca va voi reprezenta cu demnitate și profesionalism in Parlamentul Romaniei. A fost o competiție electorala grea, in urma careia am pornit impreuna revoluția bunei guvernari și vom aduce schimbarea pe care romanii…

- Dragi prieteni, Ziua de 6 decembrie este ziua in care putem face o alegere care sa ne influențeze viitorul. Putem alege sa mergem la vot sau putem alege sa nu mergem, privind pasivi cum Romania continua sa fie guvernata dezastruos. Eu voi merge sigur la vot, pentru ca așa am facut mereu (chiar și atunci…

- De ani de zile in jurul pensiilor speciale se poarta un razboi soldat fara nicio victima. Este vorba despre o mana de oameni, un fel de casta privilegiata care, dupa ce intra in pensie au venituri de 3-4 ori mai mari decat au fost salariile. Au fost depistate cazuri cand pensia era de 7 ori mai mare…

- Deputatul USR de Bihor Silviu Dehelean, initiatorul proiectului "Fara penali in functii publice" si candidat din partea Aliantei USR PLUS Bihor pentru al doilea mandat in Camera Deputatilor, a anuntat marti ca si-a dat demisia din Parlament, alaturi de alti parlamentari USR, pentru a renunta la pensia…

- Aflat la primul mandat de deputat, Florin Roman a reușit sa devina nu doar vocea Albei in Parlamentul Romaniei, ci și deputatul cu cel mai bun randament. Este primul parlamentar liberal, care inca din primul mandat, devine lider al grupului deputaților PNL. Roman a dat peste cap toate statisticile,…