- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 02 decembrie 2020, a demarat autorizareaplaților finale, ca diferența intre cuantumul calculat și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana la acest moment s au autorizat la plata un numar de 602.661 fermieri, reprezentand un procent de 73,42 din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de plata in Campania 2020.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, incepand cu data de 02 decembrie…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat Campania de plați in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2020. In conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit nivelul avansurilor pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna octombrie, aferente serviciilor prestate in luna septembrie si trimestrul al III-lea 2020. Suma totala…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a efectuat plațile catre solicitantii aprobati și care au depus cerere de plata in cadrul Programului pentru scoli 2019 – 2020, semestrul II. Suma totala platita catre consiliile judetene si/sau consiliile locale ale municipiilor,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a lansat in luna august 3 noi scheme de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod deosebit de criza COVID-19. Pot beneficia de acest sprijin cei care cresc bovine, ovine/caprine și cei care…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – Centrul Judetean Maramures informeaza ca, in perioada 16 – 20 octombrie 2020, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 24.312 fermieri, reprezentand 71,76% din totalul fermierilor din judetul Maramures…

- Au fost stabilite, pentru anul 2020, cuantumurile la hectar ale platii unice pe suprafata, platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda acestea.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza fermierii ca, prin Hotararea de Guvern nr. 819 2020, au fost…