Comunicarea nonverbală – de Nuria Jar De indata ce inteactionezi cu un om pentru prima oara iti faci o impresie nonverbala despre el. Aceasta greu se mai schimba. Uneori poate fi si neconstientizata in sensul ca stii doar ca iti place sau nu iti place, senzatie care vine din adancul fiintei tale. Totul se intampla citind, voluntar sau instinctiv, mesaje nonverbale. In acelasi timp, celalalt le citeste pe ale tale. Camuflarea unei emotii este ceva complicat Cartea de fata ajuta atat la descifrarea mesajelor nonverbale ale celor din jur cat si la constientizarea mesajelor pe care le trimitem noi insine. Viata moderna este asociata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

