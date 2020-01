Comunele din județul Iași care nu vor să fie oraşe. Ce spun primarii Mai bine comuna fruntasa la dezvoltare decat oras codas! Asta spun primarii comunelor Holboca, Miroslava si Tomesti, care, desi se incadreaza perfect in legislatia ce le-ar permite sa faca trecerea de la statutul de comuna la cel de oras, nici nu vor sa auda de asa ceva. „Important este sa ai conditii de viata ca la oras si sa traiesti la tara", spune unul dintre primari. Cele trei localitati din judetul Iasi ar putea deveni orase „cu acte in regula&l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Secției de Poliție Rurala Oraștie au fost informati de catre politistii I.P.J. Iasi cu privire la faptul ca o femeie din comuna Sirețel, județul Iași, a sesizat faptul ca nepotul sau, TANASE MARIUS MIHAI (foto), de 21 de ani, a plecat de la domiciliu, din judetul Iasi, la data de 14.09.2019,…

- Poluarea aerului din Bucuresti, Brasov si Iasi va fi tema unei intalniri pe care ministrul Mediului, Costel Alexe, o va avea, in aceasta luna, cu primarii celor trei orase din cauza carora Romania risca sanctiuni de la Comisia Europeana. O alta problema cu care se confrunta marile orase o constituie…

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit spanzurat in locuința sa din localitatea Dancu, județul Iași. Potrivit unor surse, barbatul este fostul contabil al Episcopiei Hușilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu BATE cu PUMNUL…

- FOTO – Arhiva Un barbat de 50 de ani din comuna Belcesti, judetul Iasi, a murit dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa, scrie Mediafax. Medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut sa ii salveze viata, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut…

- In judetul Iasi, in comune precum Mosna, Raducaneni, Grajduri sau Costuleni, locuiesc fictiv mii de persoane. La Mosna sunt 5 sectii de votare, toate amplasate intr-un corp al scolii gimnaziale. In capatul coridorului sunt cele doua usi unde sunt asteptate la vot cateva mii de persoane, iar cei mai…

- Comuna Dagața ar putea fi a doua Miroslava. Din saracia care definea satele comunei, astazi nu vezi decat vile. Tinerii plecați in strainatate au transformat comuna intr-un vis. Totul arata ca un șantier in lucru. Comuna Dagața a fost multa vreme considerata una dintre cele mai sarace comune din județul…

- Poluarea sufoca incet, dar sigur, marile orașe ale Romaniei. Dupa Timișoara, și in Iași s-au inregistrat depașiri ale valorilor maxime admise de particule și compuși toxici pentru organism. Seara și-a facut apariția și smogul. Specialiștii confirma fenomenul, iar oamenii au resimit efectele: respirație…

- Totodata, la nivelul autoritatilor locale au fost efectuate mai multe modificari in ceea ce priveste delimitarea unor sectii de votare, respectiv in municipiul Iasi, in comuna Ciurea si in comuna Tomesti. De asemenea, la nivelul comunelor Vanatori, Todiresti, Strunga, Tansa, Probota, Mircesti, Ion Neculce,…