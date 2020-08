Comunele carantinate Bălilești și Dârmănești pot fi tranzitate cu mijloace auto In urma ședinței de aseara a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș, au fost adoptate masuri derogatorii de la carantina zonala instituita pentru comunele Darmanești și Balilești, in privința condițiilor in care cetațenii care nu au domiciliul pe raza localitaților in cauza le pot tranzita, cu mijloace auto. Astfel, comunele vor […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

