- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Guvernului pentru aprobarea incetarii valabilitatii, prin denuntare, a unor tratate internationale cu Federatia Rusa si Belarus, din domeniile sale de competenta, potrivit Agerpres. „La nivelul Ministerului Afacerilor…

- Un barbat de 53 de ani, din Galați, a fost prins la frontiera in timp ce incerca sa treaca ilegal. El le-a spus polițiștilor ca intenționa sa ajunga pe teritoriul Republicii Moldova pentru a-și vizita rudele.

- Momente de panica la bordul unei aeronave de pe cursa Istanbul-Chișinau ce se afla la sol pe Aeroport. Centrul Tehnico - Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP a fost sesizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontiera despre prezența unui obiect suspect la bordul avionului.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr o autoutilitara pentru transport legume si fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…

- La aceasta ora, in PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova se atesta un flux majorat de mașini. Restul punctelor de trecere a frontierei de stat activeaza in regim normal, informeaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera. In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane…

- 185.000 de persoane au intrat ieri in Romania – anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Dintre acestia, 12.000 au fost ucraineni, in scadere cu 8,4% fata de ziua precedenta. Pe ambele sensuri de intrare si de iesire au tranzitat granitele Romaniei circa 358.000 de persoane, cetateni romani…

- Din dupa amiaza zilei de vineri, Aeroportul Internațional Chișinau și proximitatea acestuia sunt intens patrulate de Poliția de Frontiera, IGP, INSP și IGC. Au fost nevoie de saptamani intregi ca MAI sa faca ceva pentru a crește siguranța pe unicul aeroport internațional al țarii. Masura a fost luata…

- Timpii de așteptare pentru calatorii care traverseaza frontiera de vest spre Uniunea Europeana, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni sunt in continuare foarte mari, chiar daca autoritațile din Chișinau și București se laudau ca problema e pe cale sa fie rezolvata. 27 iulie 2022, cozi infernale…