Comuna Lapoş a rămas fără primar V. Stoica Comuna prahoveana Lapoș a ramas fara primar, dupa ce prefectul Virgiliu Nanu a semnat ordinul de incetare a mandatului lui Dumitru Constantin Țirlea (PNL), ca urmare a hotararii definitive de condamnare a acestuia pentru ca a condus autoturismul personal sub influența alcoolului. Decizia instanței de fond a fost menținuta, prin hotarare definitiva, de catre judecatorii Curții de Apel Ploiești care au respins, pe 23 februarie, apelul formulat de Dumitru Constantin Țirlea, primarul comunei prahovene Lapoș, impotriva sentinței penale pronunțate de Judecatoria Ploiești, in luna mai a anului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va aduceți aminte cand primarul Allen Coliban urla, disperat, ca am lansat un fakenews referitor la existența vreunui prejudiciu la FC Brașov – Scotch Club, in perioada de incompatibilitate in care edilul era și reprezentant al municipiului in clubul sportiv, dar și membru fondator? Ei bine, iata ca,…

- V. Stoica Judecatorii Curții de Apel Ploiești au respins apelul formulat de Dumitru Constantin Țirlea, primarul comunei prahovene Lapoș, impotriva sentinței penale pronunțate de Judecatoria Ploiești, in luna mai a anului trecut, prin care acesta a primit o condamnare cu suspendare pentru conducere sub…

- Decizie definitiva in cazul mamei gemenilor, care au murit in luna august 2021, dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa. In timp ce copiii isi gaseau sfarsitul, tanara era live pe Facebook.Potrivit…

- Andreea Vizu a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa. In timp ce gemenii se urcau, nesupravegheați, pe pervaz, mama lor facea live pe Facebook. Initial, instanta de fond a condamnat-o pe tanara si a dispus suspendarea executarii pedepsei, insa procurorii au atacat…

- Andreea Violeta Vizu, femeia ai carei copii gemeni de 2 ani și doua luni au murit in august 2021, dupa ce au cazut de la etajul al 10-lea al unui bloc din Ploiesti, a fost condamnata, joi, la trei ani de inchisoare cu executare, informeaza Ziarul Incomod . Curtea de Apel Ploiești a admis apelul formulat…

- Curtea de Apel Ploiești a admis apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, impotriva sentintei penale din data de 29 septembrie 2022 pronuntate de Judecatoria Ploiesti prin care mama gemenilor a primit o pedeapsa de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Ploiești a dispus executarea…

- Curtea de Apel Bacau a pronunțat decizia definitiva in procesul care viza ridicarea a 50 de cruci comemorative ale ostasilor romani in Cimitirul militar din Valea Uzului, stabilind ca autorizatia de construire emisa de Primaria Darmanești pentru crucile din cimitirului militar Valea Uzului este ilegala.Decizia…