- Masura carantinei a fost prelungita pentru inca 14 zile in trei localitați din județul Ilfov. Prefectura Ilfov a anunțat ca in Otopeni, Berceni și Branești carantina va fi prelungita. Carantina se prelungește de joi, pentru urmatoarele 14 zile. Potrivit ordinelor semnate de șeful DSU, in orașul Otopeni…

- Pe langa alte localitați ilfovene aflate deja sub incidența unor astfel de masuri, joi s-a aflat ca și comuna Cernica va intra in carantina zonala, pentru doua saptamani. Masura se va aplica incepand chiar cu seara zilei de joi, 1 aprilie, de la ora 22. Și a fost anunțata de Prefectura Ilfov, instituție…

- Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca,…

- Localitatea Buciumeni va intra in carantina pentru 14 zile incepand din data de 26 martie, ora 12,00, informeaza, miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita.Conform datelor Prefecturii Dambovita, incidenta COVID-19 in Buciumeni era, miercuri, de 6,79 la mia de locuitori. O incidenta…

- Din data de 15 februarie 2021, comuna Recea, impreuna cu satele aparținatoare, Sasar, Mocira, Lapușel, Bozanta Mica, este in carantina. Dupa ce in primele saptamani de la instituirea carantinei incidența cazurilor confirmate Covid-19 a cunoscut o creștere accelerata, ajungand și pana la indice 11 și…

- Potrivit analizei de risc, efectuata de catre Direcția de Sanatate Publica Dambovița și a avizului Institutului Național de Sanatate Publica, Post-ul Evoluția infectarilor cu Covid-19 baga micuța comuna Pucheni in carantina pentru 14 zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Masurile de carantina vor fi ridicate de vineri, de la ora 22.00, in orașul Bragadiru și in comuna Chiajna, a anunțat Prefectura Ilfov, potrivit Mediafax. „In urma evaluarii analizelor de risc ale comunitaților din orașul Bragadiru și comuna Chiajna, județul Ilfov, inaintate de catre DSP Ilfov…