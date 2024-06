Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, și-a reiterat astazi sprijnul pentru mediul de afaceri in urma unor vizite facute la doua fabrici fanion din oraș. ”Mediul de afaceri trebuie susținut! Am reiterat sprijinul pentru antreprenorii care asigura locuri de munca…

- Mohammad Murad, candidatul AUR pentru presedintia Consiliului Judetean Constanta propune infiintarea unei piete de peste si fructe de mare, pentru stimularea acestui tip de comert, in mod special pentru pescarii riverani.De altfel, in asa mod se va stimula comertul de produse de peste si fructe de mare…

- La data de 28 mai 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Suceava – Biroul de Investigare a Criminalitații din Mediul de Afaceri, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au organizat o acțiune pentru punerea in executare…

- PSD și-a lansat in cursa electorala candidații la funcția de primar la Dolhasca și la Balaceana. Este vorba de Mircea Mihai la Dolhasca, antreprenor și de Constantin Cojocariu la Balaceana, primar in exercițiu, care provine tot din mediul de afaceri. La ambele lansari a fost prezent și senatorul PSD…

- „Scaderea impozitarii muncii, in paralel cu dezvoltarea invatamantului dual sunt solutiile discutate astazi cu mediul de afaceri din Timis. Astfel, putem rezolva cea mai mare problema cu care se confrunta angajatorii romani – forta de munca bine pregatita – si vom putea creste veniturile nete ale angajatilor”,…

- Universitatea Maritima din Constanta a semnat astazi, 28 martie 2024, un protocol de colaborare cu Patronatul National al Femeilor de Afaceri din IMM. Obiectivul principal al acestui parteneriat academic este cooperarea dintre mediul universitar si mediul de afaceri in vederea cunoasterii cerintelor…

- Trecerea la impozitul pe profit in urma scaderii pragului pentru microintreprinderi la 100.000 de euro ar genera cresterea inflatiei, prin transferul majorarii... The post MEDIUL DE AFACERI Ce urmari are scaderea pragului pentru microintreprinderi? first appeared on Informatia Zilei .

- La doua luni și jumatate de cand firmele sunt obligate sa-și introduca facturile emise in Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, in relația B2B (Business to Business), se poate spune, fara nicio indoiala, ca introducerea sistemului RO e-Factura este un eșec. Am anticipat acest eșec. Vinovat este statul,…