Comuna Bogdănița renaște cu ajutorul a doi tineri deosebiți! (FOTO) VIAȚA LA ȚARA… Zambete din nou pe ulițele satului Bogdanița, un loc izolat și parca uitat de autoritați, dupa ce doi tineri au ales sa se implice in viața comunitații. Anca și Silviu sunt absolvenți ai Universitații Științele Vieții din Iași. Anca s-a nascut, a copilarit și a invațat in Bogdanița. Silviu vine de la […] Articolul Comuna Bogdanița renaște cu ajutorul a doi tineri deosebiți! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

