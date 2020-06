Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, și ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, au fost prezenți la Baza Aeriana Transport Aerian din Otopeni, la ceremonia de plecare a celor 15 cadre medicale militare. Cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca…

- Un numar total de 270.927 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la 3.877.772 de cazuri), intre care 153.367 in Europa (la 1.678.495 cazuri), cel mai afectat continent. Statele Unite ale Americii au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate de Regatul Unit (31.241), Italia (30.201),…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Milioane de copii risca sa nu beneficieze de vaccinurile vitale impotriva rujeolei, difteriei si poliomielitei din cauza intreruperii programelor de vaccinare, in contextul pandemiei de Covid-19, a atentionat Unicef. Potrivit ultimelor informatii, majoritatea tarilor au suspendat campaniile de imunizare…

- In total, in toate țarile, au fost infectate 2.481.541 de persoane cu SARS-CoV-2. Cel mai mare numar de infectari cu coronavirus s-a inregistrat, pana acum, in Statele Unite ale Americii – 792.913. Pe urmatoarele poziții se plaseaza Spania – 200.210, Italia – 181.228, Franța – 155.383, Germania – 147.065…

- Actrita americana Lee Fierro a decedat luni la varsta de 91 de ani, din cauza unor complicații aparute in urma infecției cu coronavirus, noteaza DPA.Cunoscuta pentru rolul pe care l-a avut in filmul horror ”Falci” regizat in 1975 de Steven Spielberg, Lee Fierro a locuit vreme indelungata pe insula Martha's…

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.

- Operatorul Lime a anuntat ca retrage trotinetele electrice din mai multe tari, inclusiv din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus. "COVID-19 este o provocare fara precedent cu care se confrunta orasele si comunitatile din intreaga lume. Suntem ingrijorati pentru orasele pe care le iubim…