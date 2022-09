Competiția Minimest, ateliere intensive de animație și alte câteva surprize rezervate copiilor la Animest.17 Finalul vacanței nu i-a descurajat niciodata pe copiii indragostiți de filmele de animație. In fiecare toamna, distracția continua la Animest, evenimentul internațional care include la fiecare ediție un amplu program dezvoltat special pentru ei. Anul acesta, intre 7 și 16 octombrie, secțiunea Minimest revine pe marile ecrane din București cu o selecție impresionanta de filme pentru intreaga familie, dar și cu un program variat din care nu vor lipsi atelierele susținute de creatori de top din domeniu și evenimentele speciale dedicate elevilor și profesorilor. Secțiunea Minimest este prezentata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

