Comper 2018 Etapa Nationala. Modele de subiecte la Limba Romana

- EVALUARE NAȚIONALA 2018. MATEMATICA CLASA A VIII-A. Evaluarea Nationala la matematica se sustine pe data de 13 iunie 2018. Din rezultatele inregistrate in anii anteriori, ajungem la concluzia ca proba la mat...

- Elevii din clasa a IV-a vor sustine Evaluarea Nationala la limba romana pe 15 mai, iar testarea la matematica va avea loc a doua zi, pe 16 mai. De asemenea, pentru elevii din clasa a VI-a, evaluarea competentelor va incepe pe 23 mai cu testul la limba si comunicare, iar proba la matematica si stiintele…

- Prima sesiune de evaluare vizeaza elevii claselor a II-a și incepe luni, 7 mai, cu probele scrise la limba romana și limba materna. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute in data de 8 mai. Proba de matematica este programata in data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris…

- Elevii au mai scapat de un hop in ceea ce priveste simularile pentru Bacalaureatul din 2018, sustinand astazi proba obligatorie a profilului. Iata ce subiecte au avut de rezolvat la Istorie: Iata si subiectele de la Matematica: Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de…

- EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe…

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a incep luni, 19 martie, simularea examenelor de Bacalaureat, cu testarea la Limba și literatura romana. Miercuri vor susține simulare la Proba obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie. Testarile vor incepe la ora 9:00 și vor dura 3 ore, similar examenului…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularile pentru Evaluare Nationala 2018. Luni, se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. Prima proba in cadrul simularii EN VIII, in 5 martie, este de Limba și literatura romana, pe 6 martie este testarea la Matematica și pe 7 martie – Limba…

- Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7-24 mai, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei. Primii care intra in “febra” testarilor vor fi copiii din clasa a II-a. Vezi și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019. CALENDAR…