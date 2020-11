Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul nu doreste sa se implice intr-o cursa a inarmarilor cu China, dar are nevoie de o capacitate de lupta credibila, a declarat joi ministrul apararii Yen De-fa, dupa ce Statele Unite au aprobat o potentiala vanzare de arme de 1,8 miliarde de dolari catre insula, transmite joi Reuters. Beijingul…

- Francesco Starace, CEO al Enel, si alti directori executivi din 11 companii europene colaboreaza pentru decarbonizarea economiei si a societatii, investitii de peste 100 de miliarde de euro fiind incluse in planurile de decarbonizare ale membrilor CEO Alliance, potrivit unui comunicat remis vineri…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat un apel la sporirea eforturilor in cadrul acestei organizatii in vederea combaterii schimbarilor climatice, transmite duminica dpa. ''Schimbarile climatice ne ameninta securitatea'', a scris Stoltenberg intr-un articol aparut duminica…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi s-a angajat sambata in fata Natiunilor Unite ca tara sa isi va pune capacitatile de productie de vaccinuri la dispozitia intregii planete in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. 'In calitate cel mai mare producator de vaccinuri…

- ”Cred ca esecul opririi raspandirii virusului, pentru ca nu a avut loc o coordonare international suficienta (...), trebuie sa faca tarile sa inteleaga ca trebuie sa-si schimbe calea”, a declarat Guterres pentru AFP, inaintea deschiderii Adunarii Generale a ONU, la 21 septembrie. ”Ele (statele) trebuie…

- Guvernul Japoniei a anuntat vineri ca va suporta toate costurile legate de furnizarea de vaccinuri catre populatia nationala, intrucat vizeaza o imunizare globala a cetatenilor niponi impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters.Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a…

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate…

- Activista suedeza Greta Thunberg si alte tinere care fac campanie pentru actiune impotriva schimbarilor climatice au facut apel la curaj si la spirit de lideri din partea politicienilor in fata crizei, in urma unor discutii la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza DPA si Reuters.…