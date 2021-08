Servicii Publice (SPI) a fost lider cu 10,5 milioane lei. Aproape toate societatile Primariei au inregistrat profit in anul pandemic 2020. Dintre cele sapte companii, doar Ecopiata a cheltuit tot ce a incasat. In schimb, celelalte sase societati – Citadin, CTP, Salubris, Servicii Publice, Termo Service si Tehnopolis – au avut un profit brut cumulat de 21,6 milioane lei. Veniturile totale ale societatilor au fost de 366 milioane lei, mai putin fata de prognoza de la inceputul anului trecut. In schimb, fata de 2019, veniturile au fost mai mari (1,2-), iar cheltuielile mai mici (0,08-), dupa cum…