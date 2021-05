Stiri pe aceeasi tema

- Companiile pot decide daca angajații vaccinați mai poarta masca in birouri sau nu, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ședința Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Angajații vaccinați ai Prefecturii București nu vor purta masca de protecție, conform Mediafax.…

