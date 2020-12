Companiile oferă prime substanțiale angajaților la final de an, chiar şi în pandemie Companiile ofera prime substanțiale angajaților la final de an, chiar si in pandemie La final de an, numeroși angajați se gandesc la prima de Craciun, pe care o așteapta dupa un an intreg de munca. Unii au incasat deja un bonus de final de an, chiar daca afacerile nu au mers grozav in pandemie. Indiferent de sumă, oamenii spun că banii în plus sunt bineveniți în luna cadourilor, când au cheltuieli mai mari și obligații. “Lucrurile mici înseamnă mult&" - scrie pe masca acestei femei, director de resurse umane într-o firmă cu… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paracetamol. Da, asta vor primi angajații de la Vatican, in locul tradiționalului pachet de Craciun. Adios panettone și șampanie. Cei 4.000 de angajați vor primi fiecare cate 5 cutii de medicamente impotriva racelii. Se spune ca angajații ar fi fost mulțumiți de ideea Papei. Presa din Italia spune ca…

- Paracetamol. Da, asta vor primi angajații de la Vatican, in locul tradiționalului pachet de Craciun. Adios panettone și șampanie. Cei 4.000 de angajați vor primi fiecare cate 5 cutii de medicamente impotriva racelii. Se spune ca angajații ar fi fost mulțumiți de ideea Papei. Presa din Italia spune ca…

- Intr-o societate in care retelele de socializare au devenit o agora virtuala si fiecare persoana isi poate exprima liber parerile, reputatia si imaginea unei companii trebuie construite si mentinute cu foarte mare grija. Din ce in ce mai multi consumatori cer companiilor sa schimbe modul in care isi…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de prime de sarbatori. Este vorba de doua prime care vor fi incasate pana in data de 3 decembrie. Astfel, administrația producatorului de energie electrica din Oltenia va acorda fiecarui angajat o prima de Moș Nicolae, in valoare de 100 de lei pentru…

- Lanțul de retail Lidl anunța ca va dubla in acest an primele de Craciun pe care le va acorda angajaților din Romania. Totodata, a introdus in pachetul salarial al angajaților o asigurare de viața care acopera imbolnavirea de COVID-19. Potrivit unui comunicat al companiei, investiția totala a retailerului…

- Aproape jumatate din companii le vor oferi angajaților carduri Edenred Cadou de sarbatorile de iarna Beneficiile care faciliteaza achizițiile online, precum voucherele cadou, au fost cele mai cautate in 2020 Pandemia a impus schimbari rapide in modul in care traim și lucram, care vor persista și dupa…

- Autoritatile japoneze vor sa oblige companiile sa isi incurajeze angajatii barbati sa intre in concediu de paternitate, informeaza un articol publicat joi in cotidianul Nikkei, intr-un moment in care Guvernul de la Tokyo vrea sa creasca natalitatea, transmite Reuters.Doar 7% dintre angajatii…

- Ca angajator, este normal sa fii mereu in cautarea unor noi metode si trucuri ca sa imbunatatesti performanta angajatilor tai si astfel, sa iti duci compania la urmatorul nivel. Si cum bine stie orice patron sau angajator, efortul trebuie sa fie unul comun pentru a avea efectul dorit. E intotdeauna…