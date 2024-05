Stiri pe aceeasi tema

- China l-a acuzat vineri pe noul presedinte taiwanez Lai Ching-te ca impinge insula spre "razboi" si a amenintat sa reactioneze si mai puternic pana la "reunificarea completa a patriei", in a doua zi a unor manevre militare de amploare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- China l-a acuzat vineri pe noul presedinte taiwanez, Lai Ching-te, ca impinge insula spre „razboi” si a amenintat sa reactioneze si mai puternic pana la „reunificarea completa a patriei”, in a doua zi a unor manevre militare de amploare, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Dupa trei decenii de investiții masive, armata Chinei este acum aproape de a putea porni la razboi pentru cucerirea Taiwanului. Armata americana a raspuns acestei amenințari prin dezvoltarea de noi strategii de razboi și alianțe militare, scrie Financial Times. Care sunt cele cinci domenii militare…

- Comisariatele militare din regiunea Moscovei au inceput sa trimita intreprinderilor scrisori prin care le cer furnizarea de liste cu angajații lor barbați eligibili pentru serviciul de rezerva, scrie publicația independenta The Moscow Times.

- Jocurile de razboi pe care Taiwanul le organizeaza anul acesta vor exersa zone „ucigase” pe mare pentru a sparge o blocada si vor simula un scenariu in care China transforma brusc unul dintre exercitiile sale regulate in jurul insulei intr-un atac real. Scenariul aminteste de exercitiile militare pe…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Shein, magazinul online de fast-fashion, se afla in vizorul Comisiei Europene, suspectat fiind de conținut online ilegal și daunator, scrie Bloomberg, precizand ca firma ar trebui sa suprime astfel de practici. Compania, fondata in China și populara in randul cumparatorilor din intreaga lume, va…

- Panourile solare sunt prea ieftine pentru ca jucatorii din piata sa poata supravietui, este de parere chiar cel mai mare producator de panouri solare din lume, care prevestește sfarșitul lor, potrivit Bloomberg, titreaza Mediafax. LONGi, cel mai mare producator de panouri solare din lume, avertizeaza:…