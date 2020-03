Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan, candidatul PER la funcția de primar al Piteștiului, indeamna la optimism in aceasta perioada dificila, dar in același timp crede ca a sosit momentul ca Uniunea Europeana sa inceapa sa iși arate eficiența. “Sper sa reușim sa ne revenim dupa criza, cei care vom mai ramane (vorba poetului).…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adoptat vineri o decizie epocala, de suspendare a Pactului de stabilitate și creștere economica pentru prima data în istorie. Exact la o luna de la descoperirea primului caz de coronavirus în Lombardia, Italia și toate celelalte țari…

- Un sondaj al patronatului IMM-urilor arata ca antreprenorii vor ca statul sa subvenționeze pana la 75% din salariile platite angajaților nevoiți sa stea acasa. Aceștia cer și amanarea platii taxelor și garantarea creditelor.

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu."Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea…

- Uniunea Europeana si zona euro vor fi foarte probabil in recesiune anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19), a avertizat vineri un oficial al Comisiei Europene, transmite Reuters."Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro si al UE ca intreg sa scada sub zero…

- UE analizeaza posibilitatea de a ajuta companiile aeriene, cel mai grav afectate de epidemia cu coronavirus Organismele de reglementare din Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a ajuta companiile aeriene sa faca fata impactului "semnificativ" provocat de epidemia de coronavirus prin…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu i-a criticat, in direct la Romania TV, pe ministrii de Finante care nu au recuperat banii pierduti de Romania la CEDO in urma unor greseli ale judecatorilor.Intrebat de senatorul UDMR Tantos Barna cine ar trebui sa plateasca pentru greselile magistratilor…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a vorbit, vineri seara, la B1 TV, despre prioritațile pe care le are Uniunea Europeana in urmatorul exercițiu financiar, 2021-2027."Romania este obligata sa dea prioritate sistemului european de transport. Coridorul 9 este cel care intra prin sud și iese…