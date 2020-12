Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 noiembrie 2020, USH Pro Business in parteneriat cu Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a organizat evenimentul online „Atragerea de capital prin bursa și drumul catre reușita”. Companiile prezente la eveniment s-au aratat increzatoare in perspectivele…

- "Institutia bursei de valori a fost restabilita in anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzactii. In prima sedinta au fost realizate 45 de tranzactii, cu volum total de 905 actiuni care au apartinut unui numar de 6 companii listate. Un sfert de secol mai tarziu, bursa romaneasca…

- BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD au pus in vanzare incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de titluri de stat pentru populatie in lei si titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti, avand maturitati de 1 si 3 ani…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- In august, investitorii de la bursa s-au temut ca rezultatele financiare pe primul semestru vor fi foarte proaste, ca urmare a lockdown-ului din perioada martie-mai. Raportarile fiind mai bune decat se spera, au dat pieței o gura de oxigen, care s-a materializat in creșteri, la jumatatea lunii septembrie,…

- Diferența in investiții o face toleranța fața de imprevizibil sau apetitul la risc, acea doza de necunoscut care inseamna ca putem caștiga mai mult fața de un depozit la banca, dar putem și pierde o parte din bani, daca lucrurile merg prost. Iți propun sa demontam cele mai frecvente 3 mituri despre…

- Noi fonduri de investitii care gestioneaza miliarde de euro vor putea investi in companiile romanesti listate la BVB, ceea ce era imposibil anterior din cauza restrictiilor generate de statutul de Piata de Frontiera detinut pana acum de Romania, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti,…