In Romania, Nagarro are peste 800 de angajati in urma fuziunii cu iQuest. "Nagarro, lider global in inginerie digitala si solutii tehnologice, si iQuest, companie internationala de dezvoltare software cu sediul in Romania, au finalizat tranzitia in urma fuziunii anuntate in august anul acesta. Ambele companii sunt detinute de grupul german Allgeier SE. Dupa perioada de tranzitie inceputa in urma cu cateva luni, Nagarro Romania va avea echipe mixte – cu angajati atat din iQuest, cat si din Nagarro – care vor lucra la proiecte de inginerie, dar si din alte domenii ale organizatiei", au anuntat companiile.…