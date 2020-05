Companiile E-Distribuţie introduc audienţele digitale pentru a acorda consultanţă clienţilor Companiile E-Distributie, operatorii de distributie ai energiei electrice din cadrul Grupului Enel in Romania, vor introduce incepand de luni, 25 mai, o solutie digitala pentru audiente, prin intermediul serviciilor de conferinte online, se arata intr-un comunicat al companiei. Solutia este introdusa pentru a oferi consultanta clientilor, in vederea inregistrarii cererilor de racordare, respectand astfel regulile de distantare sociala si masurile pentru protejarea clientilor si angajatilor sai, respectand in acelasi timp cerintele de calitate ale serviciului de distributie. "Mijloacele alternative… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

