- Prima vara fara restricții rescrie obiceiurile pe piața muncii. Companiile și-au dublat oferta de joburi comparativ cu vara anului 2021, iar candidații au fost cu aproape 20% mai activi, chiar și in perioada concediilor, potrivit unui studiu BestJobs. Un specialist IT a caștigat pana la 4.600 euro.…

- Criza energetica impinge moldovenii sa caute alternative. Cererea pentru biocombustibili solizi a crescut semnificativ dupa scumpirea gazului și a curentului electric. Producatorii de pelete și brichete din biomasa se confrunta insa cu un deficit de materie prima și costuri mai mari. Prin urmare, au…

- Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile…

- Companiile romanesti au la dispozitie 2,2 miliarde de euro prin Programul Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare, dupa ce, pe data de 25 iulie, Comisia Europeana (CE) a aprobat 45 de miliarde de euro prin acordul de Parteneriat pentru transformarea Romaniei.

- Industria aeronautica se confrunta cu un numar urias de zboruri anulate sau cu un program de zbor modificat semnificativ. Daca in luna mai aproximativ 10% dintre zboruri aveau notificari de schimbare de orar de zbor sau anulare, in luna iunie, prima luna de sezon turistic de vara, procentul acesta a…

- Comisia Europeana a lansat de curand cea de-a doua cerere de propuneri pentru „Women TechEU”. Primul proiect-pilot a fost de succes in 2021. In acest an, aproximativ 130 de startup-uri deep-tech (tehnologie bazata pe progrese și inovații științifice radicale) care sunt conduse de femei vor primi finanțare…

- Goodies Meat Production se numara printre producatorii selectați de unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare de pe piața romaneasca și europeana și livreaza intreaga sa producție sub marca proprie a retailer-ului. Concentrata asupra calitații și eficienței proceselor de producție,…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a fortat guvernele si mediul enterprise sa regandeasca strategiile de investitii in industriile de aparare si aerospatiala, un accent important punandu-se acum pe digitalizare, inovare si pe identificarea de noi solutii impotriva amenintarilor de orice fel: militar, cibernetic,…