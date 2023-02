Companiile chinezești reduc achizițiile în Europa Investitorii chinezi au redus semnificativ achizițiile de companii in Europa, in ultimul an, ceea ce e o reacție clara la tensiunile internaționale predominante și la masurile naționale de pandemie. Acest lucru este menționat intr-un studiu al „Ernst & Young” (EY), publicat marți și citat de DPA. Anul trecut au fost realizate 139 de achiziții sau investiții de catre investitorii chinezi pe continent, sau cu 16 mai puține decat in 2021, au anunțat consultanții conducerii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro ×…

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din constructii au in continuare cel mai mare risc de credit, desi au avut in ultimii doi ani una dintre cele mai consistente ajustari ale ratei creditelor neperformante (NPL - nonperforming loans), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL) catre UE și Marea Britanie ar putea scadea cu 2% in acest an, pana la 155,8 miliarde de metri cubi – deși inca aproape de niveluri record – pe fondul „aprovizionarii rusești modeste și incerte”, a declarat vineri firma de consultanța Icis, citata de montelnews.com.…

- Moralul consumatorilor ger­mani s-a imbunatatit in luna aceasta, asa cum o face deja de trei luni. Asteptarile privind economia si veniturile sunt mai mari, iar ingrijorarile ca vin greutati economice si financiare s-au mai domolit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Țarile europene și-au majorat de 2,5 ori achiziția de gaze naturale lichefiate din Statele Unite in 2022. Acest lucru a fost declarat de Ivan Timonin, consultant al companiei rusești "Vygon Consulting", relateaza Axar.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Companiile din energie si cele din industria financiara vor fi cei mai importanti platitori de dividende de la Bursa de Valori Bucuresti, se arata intr-o analiza realizata de o companie de brokeraj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nevoia de digitalizare este in continuare mare in Europa, iar aproximativ o treime dintre investitorii in ecosistemul tech cauta sa isi largeasca portofoliul, in 2023, restul manifestand un nivel crescut de prudenta, arata o analiza publicata, luni, de grupul de investitori TechAngels. Fii…

- Dincolo de diferențele uneori foarte pronunțate intre regiuni, piața imobiliara din țarile dezvoltate pare pregatita sa inițieze sau sa continue ajustarea prețurilor, in special acolo unde avantul inregistrat in anii anteriori a fost mai pronunțat, spune Claudiu Cazacu, analist la XTB. Fii…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia este in favoarea diversitații in cadrul culturii și tradiției, dar nu așa cum este acum in Europa. El a abordat acest subiect pe 7 decembrie, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Internațional Primakov Readings, informeaza fontanka.ru.…