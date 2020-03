Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu al Facultații de Business din Londra (London Business School), citat de Ziarul Financiar, arata ca recesiunea economica este inevitabila in Uniunea Europeana și SUA și probabila pe piețele emergente, in contextul crizei Covid-19. Principalele concluzii ale raportului: – Majoritatea economistilor…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Tot duminica, managerul spitalului Universitar, Adriana Nica, medic ATI, a fost suspendat din funcție și inlocuit cu Catalin Carstoiu,…

- Infrastructura de Internet a Uniunii Europene este ”sub presiune”, iar platformele streaming online ar trebui sa implementeze o serie de masuri pentru a gestiona cererea in creștere de banda larga, in contextul carantinei impuse criza Covid-19, potrivit unui comunicar al Comisiei Europene. Cererea…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…

- Victor Costache are voie, de sambata, ora 16.00, sa iasa din izolare daca poarta masca sanitara și sta la minimum 5 metri distanța de alte persoane care nu sunt bolnave. Asta in contextul in care ministrul sanatații a ignorat nu doar obligația autoizolarii, conform ordinului pe care chiar el l-a semnat…

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…