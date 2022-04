Companie de consultanţă imobiliară: Piaţa investiţiilor imobiliare din România încă are resursele să treacă de pragul de 1 miliard de euro în 2022 ”Nivelul ridicat de activitate din piata investitiilor imobiliare in prima parte a acestui an indica faptul ca volumul total al investitiilor in Romania ar putea depasi 1 miliard de euro in 2022, potrivit consultantilor Colliers. Numai cateva tranzactii de mare anvergura, in stadii destul de avansate – despre care consultantii Colliers prevad cu un grad destul de ridicat de certitudine ca se vor incheia in 2022 -, pot genera un volum de peste 600 de milioane de euro. Totusi, razboiul din Ucraina a inceput sa afecteze intr-o oarecare masura economia locala, prin anumite intarzieri sau ingrijorari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

