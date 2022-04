Stiri pe aceeasi tema

- Peste 27.000 de locuințe sunt in construcție in acest moment in București și imprejurimi, potrivit unui raport al companiei de consultanța imobiliara SVN Romania, cel mai mare numar de locuințedin istoria moderna a pieței rezidențiale locale. Dintre locuințele aflate in construcție, aproximativ 21.000…

- Ca numar de pensionari, Bucuresti si Hunedoara concentreaza circa 13- din totalul pensionarilor din Romania. Cele mai mici pensii au fost in Botosani, Giurgiu si Vrancea- sub 1300 de lei (circa 260 de euro), potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Cel mai "tanar" judet din Romania…

- Toți cei 60 de angajați ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ialomița au fost dați in judecata și trebuie sa plateasca peste 500 mii de lei instituției. Suma reprezinta prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi a Romaniei in urma unei misiuni de audit desfașurata in cadrul Agenției…

- Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie, in Bucuresti - 10.918, Ilfov - 4.568 si Timis - 3.459, a informat, miercuri, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Piața imobiliara din Romania a avut o creștere spectaculoasa in ultimii ani, remarcandu-se prin stabilitate și adaptabilitate in contextul diferitelor schimbari. In 2021, cererea de proprietați rezidențiale a crescut cu 31% fața de anul precedent, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate…

- Un numar de 39.510 imobile au fost vandute, in luna ianuarie 2022, la nivelul intregii tari, cu 34.919 mai putine fata de luna decembrie 2021, arata datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Piata imobiliara pare ca incetineste ritmul. De la aproape 75.000 de locuinte vandute in decembrie anul trecut, numarul a scazut la jumatate in prima luna din 2022. Este o scadere considerabila fata de ianuarie 2021. Vorbim despre un minus de peste 9.000 de locuinte vandute, potrivit datelor Agentiei…

- Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 20.131 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 52.482 teste RT-PCR si antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 38,36 %.Ministerul Sanatatii solicita persoanelor care au simptome ce pot indica prezenta…