Compania Vel Pitar a fost vândută. Tranzacția urmează să fie anunțată Vel Pitar a fost vanduta unui grup de planificație din Mexic. Compania a fost delistata de la bursa in 2006 de actionarul majoritar Broadhurst, condus de managerul Andrei Siminel. Compania de planificație Vel Pitar este parte a grupului New Century Holdings (NCH), ale carui afaceri sunt coordonate la nivel local de Andrei Siminel. Potrivit surselor , tranzactia este finalizata si urmeaza a fi anuntata saptamana viitoare pe bursa mexicana, unde este listat grupul Bimbo, odata cu redeschiderea acesteia. Bimbo, fiind un grup de panificatie, a preferat sa cumpere numai Vel Pitar, nu si business-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

