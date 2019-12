Compania Uber promite schimbări pentru a nu fi interzisă în Germania Compania a afirmat ca va face modificari pentru a evita interzicerea în Germania, dupa ce o instanța a decis ca unele dintre procesele sale nu au respectat legile locale, informeaza BBC.



În Germania, aplicația conecteaza pasagerii la firmele private de autovehicule și taxi, mai degraba decât șoferii independenți. Însa, compania de transport Taxi Deutschland s-a plâns ca unele dintre procesele Uber au încalcat regulile Germaniei cu privire la transportul de pasageri.



Problema ridicata de catre aceștia a rezidat în faptul ca legea germana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Marea Britanie, Uber mai pierde o batalie, de data asta in Germania. Instanta a decis interzicerea serviciilor Uber pe motiv ca firma americana incalca legile concurentei. Plangerea a fost depusa de o firma de taxiuri din oras, iar verdictul se aplica imediat. In Germania, serviciul functioneaza…

- BUCUREȘTI, 19 dec – Sputnik. Rusia vrea sa mențina tranzitul gazului prin Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cadrul conferinței de presa anuale. © Sputnik / Miroslav Rotari Oficial: Putem primi gaze in regim revers "In pofida construcției noilor obiecte de infrastructura,…

- "Domnule ministru al Finantelor, aveti o sarcina extrem de dificila, si anume sa pregatiti rectificarea bugetara, deja am primit semnale din partea foarte multor autoritati locale ca le lipsesc resursele financiare pentru a putea incheia in cele mai bune conditii si pentru a efectua toata platile.…

- Cu unul din 5 oameni cu varsta de 70 de ani sau mai mult, Japonia are una dintre cele mai imbatranite națiuni. In același timp, are și foarte multe vehicule pe șosele, aproape 80 de milioane. In aceste condiții, Japonia incearca sa gaseasca soluții pentru a scadea numarul de accidente provocate de varstnici,…

- Dragoș Patraru vorbește astazi despre felul in care Berlinul a decis sa inghețe prețurile chiriilor, in timp ce in Romania, administrațiile locale continua sa țina cont de ceea ce cere mediul de afaceri și nu de nevoile cetațenilor. Pornind de la decizia administrației Berlinului de a ingheța prețul…

- ​Doi reprezentanți ai patronilor români, din zona firmelor mici și mijlocii, dar și mari, au comentat, pentru StartupCafe.ro, intenția guvernului demis de a crește iarași salariul minim pe economie, din 2020, de la 1263 de lei net la 1363 lei pe luna, pentru lucratorii fara studii superioare,…

- Ministrul demis al transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca este posibil ca in cursul saptamanii viitoare sa deschida Lotul 3 de autostrada Lugoj Deva, desi sunt si vor fi in continuare probleme in cazul acetuia."Probabil saptamana viitoare, am discutat…

- # Catalin Ionuț Podea este desemnat sa faca expertize chiar de directorul general Armand Chiriloiu # Coincidența sau nu, sora adjunctului de la Silvic este președintele Judecatoriei Pitești In data de 8 septembrie 2015, directorul general al Direcției Silvice Argeș, Armand Chiriloiu, a inaintat printr-o…