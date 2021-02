Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier local Ionel Tudorache Isac, care a fost exclus din PSD Campia Turzii, in urma unor scandaluri interne, a intenționat sa puna mana pe organizația locala a Alianței pentru Unitatea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Decizia de a reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului sau impotriva COVID-19, justifica Pfizer saptamana trecuta, era justificata prin intenția de a-și imbunatați capacitatea de productie la 2 miliarde de doze de vaccin pe an de la 1,3 miliarde, in prezent.Pfizer a declarat ca este necesar…

- Cunoscutul prezentator de evenimente, Alin Salajean, originar din Campia Turzii, va aparea pe postul KANAL D la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul cunoscutului reality-show "SURVIVOR ROMANIA... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania de vaccinare impotriva virusului Covid-19 in Romania a inceput de 9 zile, iar la Campia Turzii și Turda, de astazi, 4 decembrie. Intre timp s-au vaccinat peste 13.000 de persoane in toata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, municipalitatea din Campia Turzii a premiat cuplurile care au implinit in acest an 5 decenii de casnicie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tanara Daciana Constantea recent a reusit Aur pentru editia online Malta & Poland din 15 -21.11.2020 si premierea in 27 noiembrie primind diploma de locul 1 la categoria Junior IV (16-19 ani) cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele Klaus Iohannis a declarat duminica, dupa o vizita la un call-center al DSP, ca Romania spera sa aiba primele doze de vaccin anti-coronavirus pana la inceputul anului viitor. Ce parere... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Laurențiu Bondor, Samoila Gal și Adrian Spatariu, consilieri ALDE in Campia Turzii, iși declara susținerea deplina pentru candidații de pe lista comuna PRO Romania-ALDE pentru alegerile parlamentare,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!