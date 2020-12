Compania Moderna a început pregătirile pentru distribuirea vaccinului său pentru Covid-19 Al doilea vaccin aprobat de autoritatile de reglementare americane, dupa cel produs de companiile Pfizer si BioNTech, va ajunge la furnizorii de servicii pentru sanatate cel mai devreme luni, a spus Perna. Acesta a adaugat ca livrarea primelor 20 de milioane de doze de vaccinuri furnizate de Moderna si de Pfizer ar putea dura pana in prima saptamana din ianuarie. Vaccinurile produse de Moderna si de Pfizer nu sunt recomandate persoanelor susceptibile sa faca reactii alergice. Cele doua vaccinuri au la baza o noua tehnologie, a ARN-ului mesager, fiind observate reactii alergice atat la doua persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a lansat un atac oficial impotriva vaccinurilor anti-Covid-19, fara a ezita sa asigure ca vaccinul Pfizer i-ar putea transforma pe cei care se vaccineaza in „femei cu barba” sau „crocodili”, relateaza AFP. „In contractul Pfizer, este foarte clar: nu suntem raspunzatori…

- Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica precizeaza ca orice medicament vine cu riscul unor reacții adverse, iar in cazul vaccinului produs de Pfizer și BioNTech, acest risc este de doar 0,63%. Un aspect pe care au batut foarte mult moneda contestatarii vaccinarii a fost legat de apariția…

- Primul roman vaccinat impotriva COVID-19 este medic rezident și lucreaza in Marea Britanie. Tanarul de 26 de ani a marturisit ca se simte bine și le recomanda romanilor sa se vaccineze fara teama efectelor adverse. Medicul rezident, in varsta de 26 de ani, s-a vaccinat duminica, 13 decembrie, contra…

- Daca FDA va accepta recomandarea comisiei pentru vaccinuri si produse biologice asociate, care nu are caracter obligatoriu, ceea ce este de asteptat, acest fapt ar marca un moment de referinta al pandemiei de Covid-19, care a infectat peste 15,4 milioane de oameni si a ucis aproximativ 290.000 de persoane…

- Joi, 10 decembrie, rezultatele complete ale studiilor clinice ale vaccinului anti-Covid-19, dezvoltat de Pfizer și BioNTech au fost publicate in New England Journal of Medicine, cea mai bine cotata revista de medicina din Statele Unite ale Americii. Revista stiintifica noteaza intr-un editorial ca rezultatele…

- Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, relateaza Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest vaccin, trecand in fața unei…

- Compania farmaceutica germana BioNTech, care a lucrat la vaccinul anti coronavirus cu gigantul farmaceutic american Pfizer, va depune vineri documentele pentru utilizarea de urgența a vaccinului sau in Statele Unite, a declarat miercuri, pentru CNN, CEO-ul companiei, Ugur Șahin. Tot miercuri, Pfizer…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului coronavirus Pfizer arata ca are o eficienta de 95% in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a declarat compania miercuri,relateaza CNN. Pfizer afirma ca eficacitatea vaccinului dezvoltat…