“Zitec, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 17,9 milioane de euro in 2021, in crestere cu 68% comparativ cu anul precedent. In ultimii trei ani, evolutia companiei s-a mentinut pe un trend ascendent, raportand o rata medie anuala de crestere a afacerilor de 52%”, anunta compania. In 2022, compania mizeaza pe dezvoltarea parteneriatelor cu Google, Microsoft, Adobe (Magento) si VTEX, dar si pe cresterea impactului in proiectele clientilor existenti, atat din Romania, cat si din celelalte peste 30 de tari. In 2021, Zitec…