Compania Holde Agri Invest a cumpărat o nouă fermă în judeţul Teleorman, tranzacţie de 1,4 milioane de lei ” Holde Agri Invest, companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, anunta achizitionarea unei noi ferme in judetul Teleorman, in apropiere de nucleul Rosiori. Ferma se intinde pe o suprafata de aproximativ 440 ha de hectare de teren, iar valoarea tranzactiei se ridica la aproximativ 1,4 milioane de lei”, anunta compania. Pe noua suprafata, pentru anul agricol 2021-2022, Holde are in vedere producerea de culturi, precum grau – 86 ha, porumb – 118 ha si floarea-soarelui – 236 ha. „Ne bucuram sa incepem anul cu o noua achizitie a unei ferme si sa continuam procesul de extindere a suprafetei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

