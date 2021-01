Cu sediul central in Londra, iar altul in Cairo, Hindawi a intrat pe piata IT locala in anul 2019, prin incheierea unui parteneriat strategic cu firma ieseana de software development Thinslices, controlata de Ilie Ghiciuc, dupa ce au dezvoltat impreuna un nou sistem peer-review (n.r. – modalitate de evaluare a manuscriselor stiintifice in vederea publicarii in revistele de specialitate). Hindawi Limited colaboreaza cu editori, institutii si organiz (...)