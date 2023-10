Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii maghiari doresc sa atraga forța de munca din județele de granița ale Romaniei pentru investițiile lor straine, valorand zece miliarde de euro din zona Debrețin. Ei doresc redeschiderea unei linii intre Debrețin și Oradea pe care sa aduca muncitorii romani. Ungaria redeschide o linie feroviara.…

- Compania de Drumuri a scos la licitație doua contracte cu o valoare totala de 86 milioane lei pentru supervizarea loturilor din PNRR (aproape 60 km.) Pentru Lotul 3, Leghin-Targu Neamț, contract de proiectare și execuție semnat pe 20 septembrie cu UMB, contractul pentru supervizarea lucrarilor are o…

- Potrivit comunicatului MAE ungar, cu ocazia anuntului privind noua investitie a companiei daneze LEGO Manufacturing Ltd., ministrul a declarat ca, in perioada 2023-2025, compania isi va extinde capacitatile de ambalare si depozitare, in valoare de 54 de miliarde de forinti (137,49 milioane euro). Dezvoltarea…

- Pana anul acesta, compania a investit un miliard de dolari in factorii de productie din Romania, cifra care plaseaza Philip Morris Romania printre cei mai mari investitori. Compania face exporturi in 52 de state de pe cinci continente. Exporturile Philip Morris au fost de 1,5 miliarde, in timp ce importurile…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…

- O societate mixta intre LG din Coreea de Sud și Magna din Canada va inființa prima sa fabrica europeana comuna la Miskolc, in estul Ungariei, a anunțat a ministrul afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook, scrie publicația Remix.news. Intr-o postare video, Szijjarto…

- In aceste zile se realizeaza tranzacția prin care Biovet Distribution SRL (Bucuresti) intentioneaza sa preia compania Montero Vet SRL, jud. Ilfov”. Montero Vet SRL comercializeaza produse farmaceutice si non-farmaceutice pentru animale. Biovet Distribution SRL este controlata de familia Korponay, cu…

- Numarul romanilor milionari in dolari a ajuns la 38.000 in 2022, in creștere cu peste 1.000 de persoane fața de anul precedent, informeaza Profit.ro, care citeaza un raport al bancii elvețiene Credit Suisse.La finalul anului 2022, 38.000 de romani aveau o avere estimata la peste un milion de dolari,…