- Compania de curierat DPD Romania a anuntat marti ca deschide un nou depozit langa Bucuresti, la Bragadiru, pe o suprafata de 3.000 de mp, investitie de jumatate de milion de euro, si estimeaza comenzi online record de Black Friday, anunța news.ro.”Pandemia de COVID-19 a crescut foarte mult…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca in ceea ce priveste nivelul de poluare "exista doua chestiuni care trebuie facute in directia aceasta". El a explicat ca trebuie largita "foarte mult" capacitatea de monitorizare, dar trebuie intreprinse actiuni si impotriva locurilor in care se depoziteaza…

- Localitatea Berceni din județul Ilfov, situata in apropierea Bucureștiului, a intrat in scenariul rosu incepand de sambata, 24 octombrie, de la ora 20:00, ca urmare a depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori.

- Deși au fost deja demarate lucrarile la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, deocamdata, muncitorii pot efectua doar lucrarile de la exterior. Totul are legatura cu pandemia: Primarul Ovidiu Crețu a dezvaluit zilele trecute la As Tv faptul ca lucrarile de modernizare la Colegiul Național Liviu Rebreanu…

- Din pacate, dupa cum v-ați dat deja seama, avem vești proaste pentru romanii care așteptau petrecerile de Revelion. Raed Arafat susține ca, anul acesta, trebuie sa le anulam daca ne dorim sa ținem pandemia sub control. Același lucru se va intampla și cu petrecerile de Craciun. Petrecerile de Revelion,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca informeaza ca se circula in condiții de aglomerație la intrarea in București dinspre Pitești, pe Autostrada A1, precum și pe Centura București, in zonele Bragadiru, Mogoșoaia și Popești-Leordeni. Pe Autostrada A2 București-Constanța,…

- Firma bistrițeana RAAL a anunțat disponibilizari in masa. Ar fi vorba de 900 de angajați, disponibilizați in doua luni de zile. Prefecul Stelian Dolha a declarat ca va interveni la Guvern pentru a gasi o soluție pentru cei disponibilizați. ”Ii asigur de tot sprijinul meu” a subliniat acesta. Pandemia…