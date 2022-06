Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a fost prezenta la cununia civila a Ralucai Pastrama, fosta soție a lui Pepe, care a avut loc in weekend. La eveniment, ea a purtat o ținuta cu care a atras privirile celor din jur.Pentru cununia Ralucai Pastrama, Gabriela Firea nu și-a cumparat o rochie noua, ci a ales una pe care o…

- Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) – Sucursala Brasov anunța intreruperi de curent in Brașov și in trei localitați din județ. Compania anunta intreruperi de curent, in cursul zilei de marți, 24 mai, in municipiul Brașov și in localitațile Sambata de Sus , Cristian și Barcuț, pentru efectuarea…

- Sambata compania de energie de stat finlandeza Gasum anunța ca: „Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”. Compania publica finlandeza a anunțat ca a fost informata de furnizorul Gazprom despre intreruperea livrarilor, dupa ce Helsinki…

- Datele de zbor arata ca Boeing-ul 737-800, cu 132 de oameni la bord, a fost impins deliberat intr-o coborare aproape verticala, scrie publicația Wall Street Journal , care citeaza o evaluare preliminara americana. Datele de zbor indica faptul ca o persoana din cabina de pilotaj a prabușit in mod intenționat…

- Managementul companiei Unifarm deținuta de statul roman, prin Ministerul Sanatații, a utilizat și gestionat in mod defectuos resursele financiare necesare pentru achiziții de produse specifice combaterii pandemiei de COVID-19, conducand la plați nelegale, avansuri nedecontate si pierderi rezultate din…

- Rihanna este evaluata de Forbes la 1,7 miliarde de dolari. Asta datorita succesului liniei sale de cosmetice Fenty Beauty, iar lista Forbes 2022 o claseaza pe aceasta pe poziția 1729. De asemenea, cantareața deține și acțiuni de 30% din linia de lenjerie Savage x Fenty, care a generat venituri de 1…

- Compania multinaționala de logistica DP World, care are sediul in Dubai,va veni in Romania, conform ministrului Economiei, Florin Spataru, dupa o intalnire pa care a avut-o cu șeful gigantului, Abdulla Bin Damithan, o personalitate in lumea de business din Emiratele Arabe Unite si din intreaga lume.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a salvat pe Roman Abramovici de sanctiunile SUA, sperand ca acesta va media conflictul cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Wall Street Journal. Zelenski i-ar fi cerut presedintelui american Joe Biden sa-l scoata pe miliardarul ruso-israelian Roman…