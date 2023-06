Stiri pe aceeasi tema

- ”300 de milioane de euro este valoarea investitiilor si deschidem zece magazine. Investitiile nu au in vedere doar aceste zece magazine, sunt si costuri operationale, mai sunt si costuri de renovare a magazinelor care au ceva ani in spate, iata, s-au implinit 18 ani de la deschiderea primului magazin”,…

- Peste 100 de locuri de munca in sistemul feroviar sunt disponibile pentru cei interesati, la targul de cariera feroviara, care incepe joi si continua si vineri, in spatiul Garii de Nord din Bucuresti. Potrivit RRA, angajatorii cauta de la mecanici de locomotiva pana la ingineri cu experienta pentru…

- El a precizat ca firma va deschide aceasta uzina la cererea BMW, cu scopul de a furniza uzinei BMW din Ungaria celule de acumulator cilindrice, de ultima generatie. Statul contribuie cu o finantare de 14 de miliarde de forinti (37,6 de milioane de euro) la proiectul in valoare de 400 de miliarde forinti,…

- Walt Disney a inceput luni un al doilea val de disponibilizari, care implica mii de locuri de munca, ca parte a eforturilor de eliminare a 7.000 de posturi si de a economisi 5,5 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu problema, citate de Reuters.Compania va reduce ”cateva mii” de locuri…

- Anul acesta, in cadrul Programului "Hungary Helps", Ungaria ofera ajutor in 25 de tari, cu programe in valoare de 1,4 miliarde de forinti, care ajuta comunitatile locale sa nu fie nevoite sa isi paraseasca asezarile si tarile, a anuntat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, duminica,…

- Eckerle Automotive angajeaza pentru mai multe posturi Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China. In Romania sunt prezenti din

- Compania rusa de gaze naturale deținuta de stat a fost de acord sa permita Ungariei sa importe cantitați de gaz in plus fața de cele convenite anul trecut.Costul gazului ar fi plafonat la 150 de euro pe metru cub. Acesta este pompat in Ungaria prin gazoductul Turkstream, prin Marea Neagra.In cadrul…

