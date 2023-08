Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a anuntat un parteneriat pe termen lung pentru licente globale cu compania suedeza Ericsson. Vestea ridica multe sprancene, deoarece aceste doua companii concureaza acerb in zona echipamentelor 5G. Parteneriatul acopera standarde precum 3GPP, ITU, IEEE si IETF pentru tehnologii 3G, 4G si 5G.…

- Compania aeriana Wizz Air vine cu noi explicații referitoare la zborurile anulate sau intarziate din ultima perioada din Romania. Compania aeriana Wizz Air anunța ca depune in mod activ eforturi pentru a reduce intarzierile si anularile imprevizibile, care ar putea perturba planurile de calatorie ale…

- connect : Cum a inceput povestea Soft Tehnica? Florian Buca: Povestea Soft Tehnica este spusa de aproape doua decenii. Compania a fost lansata in 2004, la inițiativa antreprenorilor Iulian și Alin Popescu, care au avut viziunea sa dezvolte produse in jurul unor povești, sa creeze soluții ce se pot identifica…

- Incepand cu noul sezon, liderul de pariuri sportive din Romania, compania Superbet, este noul partener principal al campioanei Romaniei, Farul Constanta.La semnarea contractului de catre Gheorghe Popescu, presedintele Farului, a participat, din partea clubului constantean, si directorul de marketing…

- Aplicația InfoCons reprezinta un instrument util pentru consumatori in timpul vacanței de vara. Aplicația ofera acces direct la informații in timp real cu privire la timpii de așteptare in punctele de trecere rutiera a frontierei pentru intrarea și ieșirea din Romania. Prin intermediul Aplicației InfoCons…

- Unul dintre marii dezvoltatori de proiecte și construcții din lume iși restrange activitatea din Romania și, pe cale de consecința, zeci de muncitori romani iși vor pierde locurile de munca. Compania suedeza Skanska Construction va disponibiliza angajații din Romania, fiind nevoita sa-și restranga activitatea…

- O noua funcție Instagram care-i va bucura pe utilizatori platformei de socializare, a fost instalata. Utilizatorii Instagram pot comenta, in sfarșit, postarile cu GIF-uri. Compania testeaza, de asemenea, versurile in Reels. Acum, poți raspunde la postarile de pe Instagram cu GIF-uri. Șeful companiei,…

- Trei din patru conexiuni mobile din Romania implica tehnologii de rețea mai avansate și mai rapide, in creștere cu 15% in ultimul an. Soluțiile de securitate end-to-end, una dintre prioritațile Huawei. Huawei este un furnizor de top la nivel mondial in domeniul tehnologiei pentru industria IT&C, al…