Compania care dă afară 13.000 de oameni BT Group, cel mai mare grup de telecomunicații din Marea Britanie, va concedia 13.000 de angajați in urmatorii trei ani, cea mai ampla restructurare de personal din ultima decada, in cadrul unui program ce vizeaza scaderea costurilor și accelerarea creșterii veniturilor. BT, care deține EE, cel mai mare operator de telefonie mobila din Regat, avea peste 106.000 de angajați la finele anului trecut. Concedierile, majoritatea posturi administrative și de management de nivel mediu, vor ajuta grupul sa reduca costurile cu 1,5 miliarde de lire in trei ani și vor reduce presiunea pe venituri, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

