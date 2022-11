Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru parinții din satul Urseni, aflat foarte aproape de Timișoara. Aceștia iși vor putea lasa copiii la o creșa de stat. O licitație in acest sens a fost demarata de Compania Naționala de Investiții (CNI).

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a semnat contractul pentru proiectarea și execuția unei creșe in orașul brașovean Zarnești, in urma unei licitații lansate in luna iunie, la care au fost depuse trei oferte. Contractul a fost atribuit firmei buzoiene Concas, care a ofertat lucrarea in asociere…

- Spitalul de Psihiatrie Cavnic va beneficia de 6 milioane de euro pentru lucrari de reabilitare, modernizare și extindere. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a dat Ordinul 2619/06.10.2022 prin care sunt aprobați indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.…

- Miercuri, 5 octombrie, la sediul Primariei Buzau a fost semnat contractul de lucrari ce vor fi realizate in trei comune din județul Buzau, respectiv, Beceni, Cernatești și Sapoca. Investițiile vor fi realizate de Asocierea Construcții Erbașu SA – Concas SA, firme reprezentate prin Cristian Erbașu și,…

- Modernizarea celei mai frumoase cladiri de patrimoniu din Calarași va fi suportata de Compania Naționala de Investiții (CNI). Guvernul Romaniei a aprobat recent indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea cladirii.

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, in prezența premierului Nicolae-Ionel Ciuca, a semnat primele contracte de finanțare, din fonduri europene, pentru construcția unor creșe noi și moderne. Una dintre aceste noi creșe va fi construita in Gherla, dupa cum a anunțat…

- Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, si Ministrul Attila-Zoltan Cseke au semnat contractul de finantare pentru cele doua noi crese ce vor fi construite in Ramnic cu bani din PNRR. Primarul Mircia Gutau a fost prezent joi, 1 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru aroiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului aferent obiectivului de investiții „Proiect Tip – Construire Bazin de inot didactic…