Stiri pe aceeasi tema

- Compania Azomures a anuntat, marti, ca a decis reluarea productiei de ingrasaminte si produse pentru industrie, insa pana la confirmarea de catre Guvern a pachetului de subventii, va manifesta precautie si va lucra sub capacitatea normala de productie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca impactul pachetului de masuri economice pregatite de Guvern pana acum este de 3,4% din PIB. Acesta spune ca executivul european este de acord cu „flexibilizarea a tot ceea ce poate sa insemne fondurile care nu au fost sau nu pot fi cheltuite din pachetul 2014-2020”,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) analizeaza posibilitatea acordarii unei subventii in vederea achizitiei de samanta certificata pentru infiintarea culturilor de cartof de consum, a afirmat ministrul Adrian Chesnoiu, la o intalnire cu reprezentantii cultivatorilor de cartofi din Romania.…

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis, joi, suspendarea tuturor relațiilor cu Belarus, ca urmare a participarii active a acestei țari la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei. Potrivit unui comunicat, in decizia sa, Comitetul Miniștrilor suspenda drepturile Belarusului de a participa…

- Grupul auto francez Renault SA si-a pastrat intacte legaturile cu Rusia, in pofida razboiului din Ucraina, deoarece exista ingrijorari cu privire la costurile ridicate ale unei retrageri din societatea mixta pe care o are impreuna cu un partener rus, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca se continua discutiile - atat in coalitie, cat si cu diferite firme – pentru cresterea productiei de energie, in contextul razboiului din Ucraina si dorinta de a se obtine independenta

- Premierul Nicolae Ciuca a decis sa invite, marti, la Guvern, federatiile reprezentative din invatamant pentru o discutie "pe baza proiectului de acord cu Ministerul Educatiei".Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul a analizat, luni, impreuna cu ministrul Educatiei, problematica…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, REINFECTAT cu COVID-19: „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid” Virgil Popescu, ministrul Energiei, REINFECTAT cu COVID-19: „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid” In cursul zilei de miercuri,…