Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…

- Aquatim a urcat pe podium și anul acesta, in Topul Național al Firmelor, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, adjudecandu-și, din nou, locul I la categoria Intreprinderi Mari, domeniul „Captarea, tratarea și distribuția apei”. Topul Național al Firmelor este un reper pentru mediul…

- 542 de firme din Județul Timiș s-au clasat pe unul dintre primele zece locuri in cadrul Topului național al firmelor, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. La ceremonia, organizata la București, a participat și o delegație a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Președintele…

- Performantele si rezultatele notabile inregistrate de Antibiotice Iasi in anul 2022 au fost premiate ieri, 23 noiembrie, in cadrul Galei "Topul National al firmelor", prin acordarea Premiului National locul 1 la categoria Industrie – Intreprinderi foarte mari – Fabricarea produselor farmaceutice de…

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a fost premiat aseara cu locul I la Topul Național al Firmelor 2022, intr-un eveniment gazduit de Centru Expozițional Romexpo și organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. „Premiul i-a fost inmanat directorului general Daniel Oliver Stamatovici,…

- ” Transmit felicitari Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru evenimentul care a devenit un veritabil reper al evolutiilor din cele mai importante sectoare ale economiei noastre. Felicit, de asemenea, intreg mediul antreprenorial care, de la un an la altul, continua sa fie expresia tot mai…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) organizeaza in data de 23 noiembrie, Topul Național al Firmelor 2022 (TNF 2022), eveniment ce se va desfașura incepand cu ora 18:00, la Centrul Expozițional Romexpo. La eveniment sunt așteptați sa participe reprezentanți ai celor mai performante companii,…

- Firmele timișene au aflat de la reprezentanții Direcției Generale Regionala a Finanțelor Publice Timișoara care sunt cele mai noi modificari aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala, in cadrul unui seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu reprezentanții…