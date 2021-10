In ciuda eforturilor disperate de a se salva, cunoscuta companie aeriana Alitalia și-a inchis, definitiv, porțile, dupa o activitate de mai bine de 74 de ani. Compania aeriana Alitalia nu a reușit sa evite falimentul și astazi și-a anunțat, official, inchiderea definitiva. „Pandemia de Coronavirus s-a dovedit a fi o lovitura fatala pentru compania italiana, aflata in criza de 30 de ani: numai in ultimii 20 de ani, vistieria Statului a suferit pierderi de aproximativ 13 miliarde de euro”, noteaza Euronews. A fost preluata de o companie de stat Alitalia a fost preluata de compania de stat Italia…