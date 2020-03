Compania aeriana Alitalia, nationalizata de catre Guvernul italian Procesul de renaționalizare va costa 600 de milioane de euro, toți din banii contribuabililor. Compania aeriana Alitalia se confrunta cu probleme financiare inca dinaintea crizei provocate de coronavirus. In luna ianuarie, planurile ca compania sa fie preluata de Lufthansa sau de compania feroviara de stat a eșuat. In prezent, Alitalia are aproximativ 9.200 de angajați in regim full-time și alți 1.600 care sunt plasați intr-o schema temporara susținuta de stat. Alitalia este in procedura de faliment de mai mulți ani și supraviețuiește datorita creditelor acordate de statul italian,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de coronavirus din Italia a ajuns la 35.713 de la 31.506. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii romani care vin din state cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus vor fi izolati la domiciliu…

- Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii romani care vin din state cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile, acestea fiind cunoscute ca ''zone galbene'', noteaza Agerpres .Pe site-ul…

- Lista cu tarile care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea, a fost actualizata, fiind adaugata si Malaezia. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,…

- Cetatenii care vin in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile, masura fiind anuntata duminica, 15 martie, de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. De asemenea, dupa cum a anuntat oficialul…

- Cetatenii care vin, incepand cu ora 21,00, in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, precum Franta, Germania, Spania, vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile. Masura a fost anuntata duminica de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa.De asemenea,…

- Peste doar cateva ore Romania intra in starea de urgenta anunțata ieri de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de luni toate persoanele care se intorc din tari care au mai mult de 500 de cetateni confirmati cu COVID-19 vor fi obligate sa intre direct in izolare pentru 14 zile. Printre acestea: Italia,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Silverhand Romania organizeaza in Suceava interviuri de angajare in Europa. SILVERHAND este o agenție multinaționala de recrutare și consiliere in cariera cu sedii in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaboram cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia,…