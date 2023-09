Compagno, aproape de un eurogol cu Universitatea Craiova » Cum a ratat italianul

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a decis derby-ul FCSB - CFR Cluj, 1-0, printr-un gol marcat in minutul 65, din penalty, dupa ce a intrat la pauza. Golgheterul echipei in sezonul trecut, Andrea Compagno nu este pe placul lui Gigi Becali, cel care a vrut sa-l vanda in aceasta vara și l-a…

- Andrea Compagno (27 de ani) a fost omul meciului FCSB - CFR 1-0. Atacantul roș-albaștrilor a primit cea mai mare nota in caseta GSP, 8. Italianul a inceput pe banca derby-ul din Ghencea, insa a fost introdus la pauza in locul lui Cordea și a decis soarta partidei. El a scos penalty-ul din care a și…

- Dupa numirea lui Laurențiu Reghecampf ca antrenor, Universitatea Craiova a primit o veste proasta. A ratat transferul bulgarului Filip Krastev. Oltenii au incercat in ultimele zile sa-l transfere pe mijlocașul central Filip Krastev (21 de ani), care in stagiunea trecuta impumutat de Lommel lui Levski…

- Sorin Cirțu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, a declarat ca Andrei Ivan (26 de ani), extrema oltenilor, a ratat un transfer la Bordeaux in aceasta vara. Motivul pentru care a cazut mutarea? Bordeaux a ratat promovarea in Ligue 1 in dauna lui Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni. Cirțu…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Andrea Compagno nu este mulțumit cu statutul de rezerva, dar anunța ca va lupta pentru locul lui in echipa. Compagno, golgeterul vicecampioanei FCSB in sezonul trecut, a pierdut lupta pentru titularizare cu Alexandru Baluța. Italianul recunoaște ca aceasta postura…

- FCSB ar putea incepe derby-ul cu Dinamo intr-o formula surprinzatoare, deloc anticipata de suporteri. Chiar daca are drept de joc, atacantul Andrea Compagno ar putea sa nu figureze in primul „11” pregatit de Charalambous și Pintilii. Italianul absentase in prima etapa, cu FCU, insa din cauza clauzei…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, ar fi pe lista celor de la Monza și Salernitana, echipe din Serie A. Italianul și-ar putea indeplini visul, acela de a juca in prima liga din Peninsula. Monza și Salernitana ar fi cu ochii pe Compagno, conform tuttomercatoweb. Compagno ar fi dorit de…

- FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi pentru postul de antrenor principal, devenit vacant dupa plecarea lui Adrian Mutu. „Briliantul“ a decis sa preia conducerea tehnica a formatiei Neftci Baku, din Azerbaidjan. Italianul de 58 de ani este asteptat luni pentru a semna contractul…