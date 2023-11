Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, teatrul romanesc este mai sarac, dua anunțul venit de la Teatrul din Constanța. Este doliu in teatrul din Romania, motivul fiind decesul actriței Ileana Ploscaru, la varsta de 92 de ani. Ileana Ploscaru, o viața dedicata scenei romanești Originara din Cluj Napoca, regretata actrița debuta…

- Inspectoratul General de Aviație a inaugurat, astazi, primul heliport din județul Botoșani, investiție extrem de necesara pentru transportul urgențelor medicale in clinicile de nivel superior din alte județe ale țarii. Proiectul are o valoare de 1,5 milioane de lei, fiind realizat cu fonduri europene,…

- Botoșani: Sahara din nordul Moldovei. Locul din Romania unde apa este mai prețioasa decat aurul O comuna din județul Botoșani, Blandești, este o autentica Sahara a Moldovei. Localnicii sufera din cauza lipsei apei de cand se știu, iar singurele fantani ramase nu au apa potabila. Autoritațile nu au reușit…

- Iohannis face anunțul care il va enerva la culme pe Putin: 'Romania sprijina aderarea Ucrainei și Moldovei la UE!' Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, din Granada, Spania, unde are loc reuniunea informala a Consiliului European, ca politica de extindere a UE are o importanta strategica…

- La Dorohoi (Botoșani), acum 83 de ani, a avut loc unul dintre primele pogromuri indreptate impotriva populației evreiești din Romania. Pe fondul pierderilor teritoriale din vara lui 1940, grupuri de armata romana, in retragere, au ucis zeci de barbați, femei și copii de origine evreiasca.

- Un cautator oficial de comori a facut o descoperire incredibila cu ajutorul unui detector de metale. A dezgropat ceva ce l-a facut sa anunțe imediat autoritațile. Care este comoara periculoasa ascunsa in pamant, in Romania. Ce a descoperit un barbat in judetul Harghita. Incredibil ce a gasit un cautator…

- Magura Ibaneștiului, din județul Botoșani este un deal inalt care ofera priveliști de neuitat, asemanatoare celor din stațiunile montane. Magura este cel mai inalt punct din județul Botoșani, este un loc plin de legende inconjurat de paduri seculare.