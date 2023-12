Stiri pe aceeasi tema

- Capitala ramane fara 620 de milioane de lei in bugetul pe 2024. Adica mai puține tramvaie, autobuze electrice și mai puțini bani pentru investiții, avertizeaza primarul Bucureștiului, Nicușor Dan. Suparat pe bugetul Capitalei, edilul a ironizat o afirmație din trecut a premierului Marcel Ciolacu care spunea,…

- Una dintre cele mai puțin cunoscute și totuși surprinzatoare zone viticole din Romania se afla pe dealurile Botoșanilor. Județul renumit mai mult pentru iazuri și creșterea animalelor, exceleaza și in materie de vinuri, fie ca este vorba despre soiuri nobile, fie din cele tradiționale, țaranești.

- Electrocentrale București vrea sa utilizeze rezervele de apa geotermala din nordul Capitalei pentru a incalzi bucureștenii pe viitor, spune Claudiu Crețu, directorul general al companiei. Sistemul centralizat de energie termica funcționeaza in acest moment cu instalații și țevi vechi chiar și de 70…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a decis joi, 28 septembrie, ca fratii Andrew si Tristan Tate, judecati pentru trafic de persoane si viol, pot parasi Capitala si judetul Ilfov, fiind liberi sa se deplaseze pe teritoriul Romaniei. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Fratii Tate scapa de interdictia…

- In ultimii ani, cel puțin in sudul Capitalei, mai exact in sectorul 4, a existat o dezvoltare sociala și economica extrem de accelerata, ceea ce a dus la nevoia dezvoltarii de noi infrastructuri. Așa se face ca primarul Daniel Baluța, dupa deschiderea parcului Tudor Arghezi, anunța un nou proiect important,…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca edilul Daniel Baluta si cei de la Consiliul Judetean Giurgiu vor semna, in cateva zile, primele documente pentru construirea unui aeroport in zona de sud a Capitalei. „Cel mai nou proiect de infrastructura pe care-l vom derula in sudul Capitalei,…