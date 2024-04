Comoara din tezaurul Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați, 85 de gravuri desenate de Rembrandt In seiful in care este pastrat tezaurul Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați se afla, pe langa 3.000 de stampe și 12 incunabule și o colecție de 85 de gravuri ale celebrului pictor Rembrandt Harmenszoon van Rijn, unul dintre cei mai mari pictori ai lumii. Aceasta colecție care conține cele 85 de gravuri ale celebrului pictor Rembrandt a fost donata in 1897 de fondatorul bibliotecii, istoricul și academicianul galațean Vasile Alexandrescu Urechia, care a cheltuit o avere pentru achiziționarea acestor gravuri de la Paris. 85 de gravuri desenate de Rembrandt, in tezaurul Bibliotecii „V.A. Urechia”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

