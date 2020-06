Stiri pe aceeasi tema

- Faimosul colecționar american de arta și antichitați Forrest Fenn a anunțat duminica faptul ca celebra comoara de 1 milion de dolari, pe care a ascuns-o in urma cu 10 ani in Munții Stancoși, a fost gasita, relateaza ziarul Sante Fe, potrivit The Guardian. Forrest Fenn, in varsta de 89 de ani, a declarat…

- O familie din Virginia a gasit pe sosea doi saci care contineau aproape 1 milion de dolari, in bancnote. Membrii familiei hotarasera sa faca o plimbare mai lunga cu masina ca sa se relaxeze. Politia inca incearca sa identifice sursa banilor.

- Noua proprietate Del Mar este considerata a fi una dintre cele mai mari din zona. Casa se intinde pe aproximativ 5.800 de metri patrați. Are șase dormitoare, un jacuzzi de 10 persoane, pardoseala din calcar, piscina și o punte pe malul oceanului. Achiziția cuplului american se adauga la proprietațile…

- Un Pompier din Indiana, Statele Unite ale Amerii, a gasit in cont 8,2 milioane de dolari, informeaza CNBC. Charles Calvin, un pompier voluntar din New Chicago, statul Indiana, astepta cu nerabdare sa primeasca suma de 1.700 de dolari in cont, ce reprezenta un stimulent financiar platit de statul american…

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei create de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, in vederea crearii unui vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza Metro.co.uk. Initiativa, denumita The Gates Philanthropy Partners' COVID-19 Therapeutics Accelerator,…